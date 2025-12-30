Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. İşte detaylar...

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde bu mücadelenin hazırlıkları devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda oyuncular, salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Futbolcular, günün ikinci antrenmanını da pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.