Beşiktaş BOA OGM Ormanspor'u deplasmanda mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda OGM Ormanspor'u 95-73 yendi.

Beşiktaş BOA, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

OGM Ormanspor: Duygu Özen 2, Kübra Erat 15, Gamze Takmaz 6, DeShields 26, Banu Şimşek 14, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5, Aliye Nur Orak , Melisa Dönmez 2, Yağmur Güvercin, Ecrin Su Özdemir

Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Whitcomb 17, Fraser 21, Meltem Yıldızhan 11, İlayda Güner 13, Toure 10, Pelin Bilgiç 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Yağmur Özdal 3, Almira Yiğit

1. Periyot: 22-28

Devre: 41-61

3. Periyot: 58-77