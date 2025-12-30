Al Ettifaq-Al Nassr MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 11. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Al Ettifaq ile Al Nassr kozlarını paylaşacak. Cristiano Ronaldo önderliğinde zirvedeki yerini korumayı amaçlayan Al Nassr, deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kendi sahasında güçlü rakibini ağırlayacak olan Al Ettifaq ise 15 puanla 8. sırada bulunurken, iç saha avantajını kullanarak sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Al Ettifaq-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?