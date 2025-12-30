Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 11. haftanın en kritik randevularından biri, alt sıraları yakından ilgilendiren Al Akhdoud ile Damac FC karşılaşması olacak. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip de sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. 5 puanla 17. sırada yer alan Al Akhdoud, taraftarı önünde çıkış ararken; 6 puanla 16. basamakta bulunan Damac FC ise deplasmandan 3 puanla dönerek rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Peki, Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?