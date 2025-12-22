Napoli-Bologna maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile Bologna, kupaya uzanmak için karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Milan’ı eleyen Antonio Conte’nin ekibi Napoli, bu büyük finali kazanarak sezonu kupayla açmak istiyor. Bologna ise Inter karşısında aldığı sürpriz galibiyetle adını finale yazdırırken, turnuvanın en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmada kazananın kim olacağı merak ediliyor. Peki, Napoli-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?