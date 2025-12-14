Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 16. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri, Sunderland ile Newcastle United’ı karşı karşıya getirecek. Teknik Direktör Regis Le Bris yönetiminde sezona hızlı ve etkileyici bir giriş yapan Sunderland, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarını telafi ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Newcastle United cephesinde ise amaç, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ligde üst basamaklara doğru ilerlemek. Eddie Howe’un çalıştırdığı siyah-beyazlılar, şu ana kadar topladıkları 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?