St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 14. haftanın en kritik randevularından biri, kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren St. Pauli-Heidenheim karşılaşması olacak. Alt sıralardaki tabloyu şekillendirme ihtimali bulunan bu mücadele, iki ekip için de büyük önem taşıyor. Ligde 8 puanla 17. basamakta yer alan St. Pauli, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Konuk ekip Heidenheim ise 11 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Heidenheim, bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak alt sıralarla arasındaki mesafeyi açmayı hedefliyor. Peki, St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?