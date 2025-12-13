CANLI: Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

Barcelona-Osasuna maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da şampiyonluk yarışının favorilerinden Barcelona, Cumartesi akşamı Osasuna karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Barcelona, evinde oynayacağı bu mücadelede üç puanı hedefliyor.

Barcelona Osasuna maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İspanya La Liga'da haftanın öne çıkan maçlarından biri Barcelona ile CA Osasuna arasında oynanacak. Ev sahibi ekip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, 15 puanla 15. sırada bulunan Osasuna deplasmanda sürpriz arıyor. Futbolseverler "Barcelona maçı nasıl izlenir?" ve "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt ararken, karşılaşma La Liga'daki sıralamayı yakından ilgilendiriyor.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona-Osasuna maçı, 13 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Osasuna maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ve Osasuna İspanya La Liga maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı izlenebilecek.

