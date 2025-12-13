Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 14. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, Eintracht Frankfurt ile Augsburg’u karşı karşıya getirecek. Teknik Direktör Dino Toppmöller yönetiminde yoluna devam eden Frankfurt, ligde çıktığı son iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramayarak beklentilerin gerisinde kaldı. Konuk ekip Augsburg ise yakaladığı ivmeyi korumanın peşinde. Manuel Baum’un çalıştırdığı ekip, zorlu Frankfurt deplasmanında üst üste ikinci kez sahadan galibiyetle ayrılarak başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?