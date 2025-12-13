Atletico Madrid-Valencia maçını canlı izlemek için tıklayabilirsiniz.

La Liga'da heyecan devam ederken Atletico Madrid, evinde Valencia'yı ağırlayacak. Son haftalardaki mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet arayan Atletico Madrid ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Valencia'nın mücadelesi büyük önem taşıyor.

ATLETICO MADRID-VALENCIA MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid-Valencia maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Valencia maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ATLETICO MADRID-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Valencia'nın karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETİCO MADRİD-VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Valencia arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.

