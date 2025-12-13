Paris FC-Toulouse maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’de 16. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri, Paris FC ile Toulouse arasında oynanacak mücadele olacak. Sezonun ilk bölümünde beklentileri karşılayan bir performans ortaya koyan Paris FC, son haftalarda yaşadığı beklenmedik puan kayıplarıyla ritmini kaybetti ve bu düşüşle birlikte ligde 14. sıraya kadar geriledi. Toulouse cephesinde ise daha dengeli bir tablo dikkat çekiyor. Ligde 10. sırada bulunan mor-beyazlı ekip, Paris deplasmanından galibiyetle dönerek puan cetvelinde üst basamaklara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Paris FC-Toulouse maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?