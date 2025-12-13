Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 14. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri, Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg’u karşı karşıya getirecek. Eugen Polanski’nin yönetiminde istikrarlı bir çizgi yakalamaya çalışan Mönchengladbach, şu ana kadar topladığı 16 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. Wolfsburg cephesinde ise hedef, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak. Teknik direktör Paul Simonis yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ligde 12 puanla 15. basamakta yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?