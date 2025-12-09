22 hakem PFDK'ya sevk edildi!

Bahis oynadığı tespit edilen 2'si üst klasman olmak üzere 22 isim PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.