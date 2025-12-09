Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Kuponlarda İsmail Yüksek detayı...

Mert Hakan Yandaş'ın hesaplarına 2017 yılından bu yana 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi ve 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu belirlendi. Yıldız futbolcunun 2016 - 2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID'sine sahip bahis oynadığı, Ersen Dikmen'in de Mert Hakan'dan gelen 4 milyon 453 bin lira ile bahis yaptığı tespit edildi. İşte detaylar...