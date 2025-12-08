Serie A'nın 14. haftasında Milan deplasmanda 2-0'geri düştüğü maçta Torino'yu 3-2 mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Adrian Rabiot, 67. ve 77. dakikalarda ise Christian Pulisic kaydetti. Torino'nun gollerini ise 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ve 17. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Torino'da milli futbolcu Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer aldı ancak oyuna dahil olmadı.
Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Milan zirvedeki yerini korudu. Torino ise 14 puanla 16. sırada kaldı.