Tottenham-Brentford maçı canlı izleme bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Premier Lig'de heyecan dorukta! Tottenham, 15. hafta mücadelesinde Brentford ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım, 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek ve 11. sıradan yukarı tırmanmak için sahada olacak. Öte yandan Brentford, Arsenal karşısındaki mağlubiyetin ardından moral bulmak ve seriyi başlatmak için güçlü bir performans sergilemek istiyor. Tottenham-Brentford maçı canlı izleme bilgileri ve zorlu karşılaşmanın detayları haberimizde...