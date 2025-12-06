Aston Villa-Arsenal maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal'i konuk edecek. 4 maçlık galibiyet serisini 5'e çıkarmayı isteyen ev sahibi ekip, 27 puanla bulunduğu 3. sıradan 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise 33 puanla adını yazdırdığı liderlikte puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Son 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle kapatan Mikel Arteta'nın öğrencileri, yeni serinin peşinde. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?