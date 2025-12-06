Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A’da heyecan 6 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak önemli karşılaşma ile devam ediyor. Ligde zorlu bir dönemden geçen Verona, güçlü rakibi Atalanta’yı konuk edecek. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Verona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Hellas Verona-Atalanta maçını canlı takip etmek için TIKLA!

Hellas Verona Atalanta maçı ne zaman oynanacak, futbolseverler maçı nasıl canlı izleyecek? Serie A'da haftanın önemli müsabakalarından biri olan Verona–Atalanta karşılaşması, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü sahne alacak. İki takımın ligdeki form durumları kadar maçın yayın bilgileri de merak ediliyor. Verona - Atalanta maçı hangi kanalda? Maç saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arayan taraftarlar için yayıncı kuruluş bilgisi açıklandı. İşte Hellas Verona-Atalanta maçını izlemek isteyenler için tüm detaylar…

VERONA-ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Verona-Atalanta maçı, 6 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

VERONA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Verona-Atalanta maçı, saat 22:45'te başlayacak.

VERONA-ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Verona ve Atalanta'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Verona'da, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak.

HELLAS VERONA VS ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Verona ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 kanallarında canlı yayınlanacak. Hellas Verona-Atalanta BC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

HELLAS VERONA - ATALANTA MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA