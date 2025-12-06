6 Aralık 2025’te İtalya Serie A’da Sassuolo ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Sassuolo, 17 puanla orta sıralarda yer alırken, Fiorentina son sıralardan çıkmaya çalışıyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

İtalya Serie A'nın önemli maçlarından biri, 6 Aralık 2025'te Sassuolo ile Fiorentina arasında oynanacak. Sassuolo, topladığı 17 puanla ligde 10. sırada yer alırken, Fiorentina 6 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu durum, maçın her iki takım açısından da kritik bir mücadele olacağını gösteriyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, özellikle yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı konularında araştırma yapıyor. "Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça gündeme geliyor. Sassuolo-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri...

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Sassuolo-Fiorentina maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

SERIE A SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Fiorentina maçı, saat 17:00'de başlayacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

