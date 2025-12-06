Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG ile Rennes karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan maçta PSG, Rennes'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

PSG'nin gollerini 28. ve 67. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 39. dakikada Senny Mayulu, 88. dakikada Ibrahim Mbaye ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Rennes'de Jeremy Jacquet, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte PSG, ligde çıktığı son beş maçta dört kez galip gelmiş oldu ve 33 puanla lider Lens'in arkasından ikinci sırada yer aldı. Konuk ekip Rennes ise 5 maçlık yenilmeme serisinin ardından ilk kez kaybetti.