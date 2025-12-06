Manchester City-Sunderland karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City ile Sunderland karşı karşıya geliyor. Lider Arsenal'ı yakından takip eden ve ligin 2. sırasında yer alan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu hayati mücadelede mutlak galibiyet parolasıyla Etihad Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Öte yandan, lig tablosunda 23 puanla 6. sırada konumlanan Sunderland, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak hem moralini tazelemek hem de üst sıralara tırmanışını sürdürerek ilk 5'e girmeyi hedefliyor. İşte Manchester City-Sunderland maçı detayları...