Everton-Nottingham Forest karşılaşması canlı yayın bilgileri!

Premier Lig'in 15. haftası, Everton'ın kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacağı bir karşılaşmaya sahne olacak. Geçen hafta Bournemouth'a karşı tek golle aldığı galibiyetle moralini yükselten ev sahibi ekip, 21 puanla 10. sıradaki konumunu güçlendirmek için bu mücadeleden de 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Konuk ekip Nottingham Forest ise, ligde kritik bir bölgede, 15 puanla küme düşme hattına oldukça yakın bir pozisyonda bulunuyor. Wolves deplasmanında elde ettiği galibiyetle motivasyonu artan Forest, Liverpool temsilcisi Everton karşısında da galibiyet serisini sürdürme ve üst sıralara tırmanma amacında. İşte Everton-Nottingham Forest karşılaşması detayları...