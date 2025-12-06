Toulouse - Alsace maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Ligue 1’de heyecan bu hafta sonu devam ediyor. Ligin 15. haftasında Toulouse ile Alsace (Strasbourg) karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, Toulouse -Alsace maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor.