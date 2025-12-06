Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Leeds United ile oynanan ve 3-3 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool'dan ayrılmasının çok yakın olduğunu ifade eden Salah, kulübün kendisini istemediğini düşündüğünü ifade etti.

"İNANAMIYORUM, ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

33 yaşındaki yıldız oyuncu, son dönemde yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum."

"SLOT İLE İYİYDİK"

Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisi sorulan Salah, ilişkilerinin aniden bozulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor."

"BANA BİRÇOK VAATTE BULUNDULAR"

Liverpool'da istenmediğini hissettiğini belirten Mısırlı yıldız, kulübün kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi: "Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi! Üç maçtır yedek kulübesindeyim, sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Bu yaşananları kabul etmiyorum."

"HAFTAYA 'ELVEDA' DİYECEĞİM!"

Salah, ailesinin de kırgın olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu kulübü her zaman destekliyorum. Çocuklarım da her zaman destekleyecek. Kulübü o kadar çok seviyorum ki, her zaman destekleyeceğim. Dün annemi aradım, ilk 11'de başlayıp başlayamayacağımı bilmiyordum ama ben biliyordum. Onlara 'Brighton maçına gelin' dedim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama maça geleceğim. Kafamda o maçın keyfini çıkaracağımı çünkü şimdi ne olacağını bilmiyorum. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum."

"Brighton maçı son maçın mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım."

"SORUN BEN DEĞİLİM"

Salah, yıllardır kulüp için yaptığı fedakârlıkların görmezden gelindiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu benim için kabul edilemez. Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, kulüp oyuncusunu korurdu! Bana göre sorun olduğum için beni otobüsün altına atıyorlar ama ben sorun değilim! Bu kulüp için çok şey yaptım. Kazanmak istediğim şey şu: Her gün pozisyonum için savaşmak zorunda değilim çünkü onu hak ettim. Kimseden büyük değilim ama pozisyonumu hak ettim. Futbol bu. Olan bu. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ama bu durumu kabullenmiyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım."

"HARRY KANE'İ KORUDULAR"

Salah, Premier Lig'deki performansının yeterince değer görmediğini söyleyerek şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

"Premier Lig'e geldiğimden beri bu kulüpteyim ve bu jenerasyondaki herkesten daha fazla gol attım. Sanırım kimse benden daha fazla gol atıp daha fazla asist yapmadı. Tüm Premier Lig'de. Bir süre önce Harry Kane'in 10 maç boyunca gol atmadığını hatırlıyorum. Medyadaki herkes 'Harry kesinlikle gol atar' diyordu. Söz konusu Salah olduğunda ise herkes 'Yedek kulübesinde olmalı' diyordu. Üzgünüm Harry!"