Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Inter ile Como karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin kazananı şimdiden merak edilirken, futbolseverler bu kritik maçı canlı izlemek için maçın yayın kanalı ve saat bilgilerini yakından takip ediyor.

Serie A'da üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Inter kendi sahasında Como'yu ağırlayacak. Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar, Inter-Como maçının yayın saati ve hangi kanalda olacağını merak ediyor. Inter-Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Inter, ligde sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçta 4 kez kazanan mavi-siyahlılar, 27 puanla 3. sırada yer alıyor. Como ise yükselişini sürdürüyor ve son 5 maçtaki 3 galibiyetiyle puanını 24'e yükseltip 5. sıraya yerleşmiş durumda. İki formda takımın karşılaşacağı bu mücadelede sonuç büyük merak konusu. Futbol otoriteleri ve bahis analizleri, maçın oldukça çekişmeli geçeceğini öngörüyor. Peki, Inter-Como maçı ne zama, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter-Como maçı canlı izleme bilgileri...

INTER - COMO MAÇI NE ZAMAN?

Inter-Como maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

INTER-COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter-Como maçı, saat 20:00'de başlayacak.

INTER-COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter ve Como'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

SERIE A INTER-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Como arasındaki Serie A maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor kanallarında canlı yayınlanacak.

