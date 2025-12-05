TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Otyakmaz yaptığı açıklamalarda, Turkuvaz Medya Grubu'na özellikle teşekkür etti.
İŞTE OTYAKMAZ'IN O SÖZLERİ:
Yıllardır Ziraat Türkiye Kupası'nın isim sponsorluğunu üstlenerek organizasyonumuza değer katan Ziraat Bankası'na, bugün aramızda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emrah Gündüz'e ve Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm maçlarını yayınlayarak ülkemize kupa coşkusunu yaşatan Turkuvaz Medya Grubu'na şükranlarımı sunuyorum.