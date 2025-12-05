TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür!

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Otyakmaz yaptığı açıklamalarda, Turkuvaz Medya Grubu'na özellikle teşekkür etti. İşte o sözler...