Inter, İtalya Serie A'nın 14. haftasında sahasında Como'yu konuk etti.
Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı
Serie A'nın 14. haftasında Inter, sahasında Como'yu 4-0 mağlup etti. Milano ekibinin 3. golünü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Yayın Tarihi: 06.12.2025 - 22:14
Milano temsilcisi rakibini 4-0'la geçti.
Inter'ın gollerini, Martinez, Thuram, Hakan Çalhanoğlu ve Augusto kaydetti.
Bu sonucun ardında Inter puanını 30 yaptı.
Como ise 24 puanda kaldı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.
