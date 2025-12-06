İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan mücadelede Leeds ile Liverpool 3-3 berabere kaldı.

Konuk ekip Liverpool'un golleri 48. ve 50. dakikada Hugo Ekitike, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'den geldi.

Leeds United'ın gollerini ise 73. dakikada Dominik Calwert-Lewin, 75. dakikada Anton Stach ve 90+6. dakikada Ao Tanaka kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde son iki maçtır galip gelememiş oldu ve puanını 23'e çıkartarak 8. sırada yer aldı. Leeds United ise 2 maçta 4 puan toplayarak 15 puanla 16. sırada bulunuyor.