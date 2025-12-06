2026 Dünya Kupası fikstürü açıklandı

Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, 11 Haziran'da Bonarte Stadyumu'nda Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz'daki final müsabakası ise New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da Play-Offları geçmesi halinde maçlarının saatleri açıklandı. Ay-yıldızlılar, rakiplerine eleyerek turnuvaya katılması halinde D Grubu'nda yer alacak. İlk maçını 13 Haziran'da TSİ 07.00'de Kanada'daki Vancouver şehrinde Avustralya ile oynayacak milliler, ikinci maçında 19 Haziran günü TSİ 07.00'de Paraguay ile San Francisco'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, grubun son maçında ise 25 Haziran TSİ 05.00'te Los Angeles'te ev sahibi ABD'nin rakibi olacak.