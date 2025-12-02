İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona, Atletico Madrid'i geriden gelerek 3-1 yendi.

Madrid ekibini öne geçiren golü, 19. dakikada Alex Baena kaydetti. Gole hızlı reaksiyon gösteren Barcelona, 26. dakikada Raphinha ile eşitliği sağladı. İlk yarısı eşitlikle sona eren mücadelede, 65. dakikada sahneye Dani Olmo çıktı. Mücadelenin skorunu tayin eden gol ise 90+7. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Barcelona'da Robert Lewandowski, 36. dakikada takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonucun ardından Barcelona, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmış oldu ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid'in ise ligdeki 13 maçlık serisi sona erdi. Madrid ekibi, 31 puanla 4. sırada bulunuyor.