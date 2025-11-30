CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 09:03
"Fatih Tekke çılgınlığı izliyoruz!" "Fatih Tekke çılgınlığı izliyoruz!" 08:38
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı bilgileri! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı bilgileri! 07:46
Tekke: Bir şey olmaz dememeliyiz! Tekke: Bir şey olmaz dememeliyiz! 00:33
Trabzonspor evinde Konyaspor'u yendi! Trabzonspor evinde Konyaspor'u yendi! 00:33
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi sözleri! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi sözleri! 00:33
Daha Eski
G.Saray'da yıldız isim hakkında flaş ayrılık iddiası! G.Saray'da yıldız isim hakkında flaş ayrılık iddiası! 00:32
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı! 00:32
Ünlü menajerden Galatasaray ve transfer itirafı! Ünlü menajerden Galatasaray ve transfer itirafı! 00:32
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 00:32
Derbi öncesi çarpıcı Ederson iddiası! Derbi öncesi çarpıcı Ederson iddiası! 00:32
G.Saray'a transferde kötü haber! Avrupa devleri harekete geçti G.Saray'a transferde kötü haber! Avrupa devleri harekete geçti 00:32
Sörloth yıldızlaştı! A. Madrid kazandı
Tottenham evinde kayıp!
Çılgın Sayısal Loto 29 Kasım sonuçları!
İşte gece açlığını kontrol etmenin yolları