İtalya Serie A’da heyecan devam ediyor. Parma-Udinese karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri gibi detayları merak ediyor.

Serie A'da Parma son beş maçında yalnızca bir galibiyet alarak 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Udinese ise daha iyi bir performans göstererek son beş karşılaşmadan iki galibiyet çıkarıp 15 puanla 10. sırada yer alıyor. İki takım da ligde daha üst basamaklara çıkmak için kritik bir mücadele verecek. İtalya Serie A'da heyecan 29 Kasım 2025'te oynanacak Parma - Udinese mücadelesiyle devam ediyor. Taraftarlar ve futbol tutkunları, maçın yayın bilgilerini merak ediyor: "Parma-Udinese maçı saat kaçta?", "Hangi kanalda?", "Canlı izleme linki var mı?" gibi sorular sıkça soruluyor.

PARMA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen Parma - Udinese karşılaşması, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

SERIE A PARMA - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Udinese maçı, saat 17:00'de başlayacak.

29 KASIM PARMA - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma-Udinese maçı, S Sport Plus platformu üzerinden internet ve uydu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platform aboneliği olan kullanıcılar, maçı dijital ortamdan canlı takip edebilecek. Parma-Udinese Calcio maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

