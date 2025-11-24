TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yarınlar daha temiz olacak!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısında, "Yarınlar daha temiz olacak. Biz kendi önümüzü temizliyoruz. Değerli kulüp başkanlarına da yakışan, kendi iradeleriyle kendi temizliklerini yapmasıdır." dedi
