Eze’den tarihi hat-trick: Arsenal derbide Tottenham’ı 4-1 yendi!

Arsenal'ın Emirates stadyumunda Tottenham’ı 4-1 yendiği maçta Eberechi Eze, attığı hat-trick’le hem tarihi bir başarıya imza attı hem de Premier Lig’de hat-trick yapan 400. futbolcu oldu. İşte detaylar...