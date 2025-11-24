Keçiörengücü'nün öne geçtği maçta Vanspor Fk bir puanı son dakika kurtardı!

Trendyol 1. Lig’de İmaj Altyapı Van Spor FK, kendi sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı ve maçın son dakikasında attığı golle 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...