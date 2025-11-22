İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Dev maçta Newcastle M. City'yi mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United evinde Manchester City'yi mağlup etti. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.11.2025 - 22:49
Mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Newcastle United kazandı.
Newcastle United'ın galibiyet gollerini 63 ve 70. dakikada Harvey Barnes kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü 68. dakikada Ruben Dias attı.
Newcastle United puanını 15 yaptı.
M. City ise 22 puanda kaldı.
DİĞER HABERLER