Villarreal vs Mallorca | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal, La Liga’nın 13. haftasında Mallorca’yı konuk etmeye hazırlanıyor. El Madrigal’de oynanacak karşılaşmada ev sahibi, milli aradan önce yakaladıkları 3 maçlık galibiyet serisini 4’e taşımanın hesaplarını yapıyor. 26 puanla 3. sırada yer alan Marcelino yönetimindeki ekip, üst sıralardaki konumunu korumak için sahaya çıkacak. Sezona istediği gibi başlayamayan Mallorca ise milli araya kazanarak girmişti ve Villarreal deplasmanında bu çıkışı sürdümek için sürpriz peşinde olacak. İşte Villarreal - Mallorca maçı detayları...