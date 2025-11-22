Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 12. haftası, haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Wolverhampton-Crystal Palace mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Wolverhampton, Vitor Pereira yönetiminde çıktığı maçlarda henüz galibiyet elde edemedi. Sadece 2 puanla ligin dibine demir atan Kurtlar, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarının desteğiyle kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. Öte tarafta ise Oliver Glasner’ın dokunuşuyla ritmini bulan Crystal Palace var. Son haftalarda sergilediği etkili oyunla dikkat çeken Londra temsilcisi, topladığı 17 puanla 10. sıranın sahibi. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?