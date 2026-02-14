Domenico Tedesco rekora 1 adım uzakta! Sonraki maçta da yenilmezse...

Fenerbahçe'nin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco'nun, sarı-lacivertlileri kulübün tarihine geçmek için 1 maça ihtiyacı kaldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığıi ilk 19 lig maçında mağlubiyet yaşamayarak (13G 6B), sarı lacivertli kulübün efsanelerinden Oscar Hold'un 1964-65 sezonundaki rekorunu egale etti.

Tedesco, bir sonraki maçında mağlup olmazsa, Fenerbahçe tarihinde göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilmeyen teknik adam olarak tek başına zirveye yerleşecek.

SIRADAKİ RAKİP KASIMPAŞA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

23 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.