Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, gol düellosu tadında geçen maçta bordo mavili ekibi 3-2 mağlup ederek çok değerli 3 puanın sahibi oldu.
Asensio'nun performansı dış basında! İşte yaptıkları benzetme...
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı lacivertli formayla gösterdiği performans ile parmak ısırtıyor. Yıldız oyuncunun bu form grafiği yabancı basının da gözünden kaçmadı. İşte dış basında Asensio için yapılan benzetme...
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, göz kamaştıran performansını bu maçta da sürdürdü ve skora katkısıyla fark yarattı.
Paul Onuachu'dan orta sahada kaptığı top sonrası Fenerbahçe'nin atağını başlatan Asensio, atağın devamında Kerem Aktürkoğlu'na şık bir asist yaptı.