Ülkemizde Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd'ın yeni teknik direktörü oldu.
Katar ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla 2.5 senelik bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Roberto Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı yönetmişti.
✍️🏻 | OFFICIAL Roberto Mancini has signed as Al-Sadd's coach for 2.5 seasons. #السد | #AlSadd pic.twitter.com/7Bc9ELw2LG— 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 13, 2025