Juventus’un yeni sözleşme görüşmelerinde düşük maaş teklifi sunması, Kenan Yıldız cephesinde rahatsızlık yarattı. Yönetimin talepleri karşılamakta isteksiz olması süreci kilitlerken, genç oyuncunun kariyer planlaması için kritik bir dönemece girildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A'ya oynadığı futbol ve attığı gollerle damga vuran Kenan Yıldız için Juventus cephesinden flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un Kenan Yıldız'a sunduğu yeni maaş teklifinin beklentilerin altında kalması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor.

Kulüp yönetiminin, oyuncunun taleplerini karşılamada isteksiz davranması, genç yıldızın geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Kenan Yıldız bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 18 resmi maçta 6 gol, 6 asist üretti.

İŞTE O HABER: