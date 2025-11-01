Türkiye Futbol Federasyonu, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş U17 Akademi Takımının Teknik Sorumlusu ve siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuğu döneminde 14 kez U18, 5 kez U17 ve 19 kez de U16 millî takımlarımızda forma giyen Çapanoğlu; 2024-2025 Sezonunda Gelişim Liglerinde şampiyon olan Beşiktaş Akademi U16 Takımı ile en başarılı teknik direktör ödülünü de almıştı. Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi 3 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecektir. Merhum Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz. ifadeleri kullanıldı.