Cremonese - Juventus maçı detayları | Cremonese - Juventus maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Cremonese ile Juventus kozlarını paylaşacak. Hafta ortasında uzun galibiyetsizlik serisine son veren konuk ekip, Cremonese deplasmanında üst üste galibiyet arayacak. Cremonese ise sadece 1 puan gerisinde olduğu rakibi karşısında, seyircisinin de desteğiyle 3 puan almayı hedefliyor. Peki Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?