Atletico Madrid - Sevilla maçı CANLI YAYIN | Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, Sevilla ile evinde mücadele edecek. İspanya'nın en üst liginde üst üste üçüncü galibiyetini almak için yarışacak olan ev sahibi, sezonun ilk 10 maçından 19 puan toplayarak La Liga tablosunda dördüncü sıraya yerleşti. Sevilla ise ilk 10 maçından 13 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?