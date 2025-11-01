Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray – Trabzonspor derbisi futbolseverlerle buluşuyor. Maç, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta başlayacak. Hakem Cihan Aydın, mücadelede düdük çalacak ve iki takımın kadro tercihleri ile oyun planlarını yönetecek. Ev sahibi Galatasaray, ligdeki form grafiğini sürdürmek ve zirvede farkı korumak için sahada agresif bir oyun sergilemeyi planlıyor. Trabzonspor ise deplasmanda etkili bir kontra atak stratejisi ile puan veya galibiyet arayacak. Birçok kişi, Galatasaray-Trabzonspor maçının nasıl ve nereden izleyebileceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray – Trabzonspor derbisi futbolseverlerle buluşuyor. Maç, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Galatasaray Trabzonspor canlı izleme linki, resmi yayıncılar aracılığıyla HD kalitede sunulacak. Taraftarlar, mobil veya bilgisayar üzerinden maç keyfini kesintisiz bir şekilde yaşayabilecek. Bu derbi, ligde zirve yarışını etkileyecek kritik bir mücadele olarak futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Teknik direktörlerin oyun planları ve oyuncuların form durumu, derbinin sonucunu belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, Süper Lig'in resmi yayıncıları tarafından HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Özellikle Galatasaray'ın ev sahibi avantajı ve Trabzonspor'un deplasmandaki etkili performansı, derbiyi haftanın en çok beklenen karşılaşması hâline getiriyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI CANLI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadele, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak. Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak. Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın, kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.

