Udinese - Atalanta maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A canlı izle

Udinese, Serie A'nın 10. haftasında evinde Atalanta'yı ağırlayacak. Serie A'da bu sezon namağlup kalan tek takım olan Atalanta'ya karşı oynayacak olan ev sahibi takım, 12 puanla yerleştiği 12. sıradan yukarılara tırmanma hedefiyle sahaya çıkacak. Art arda aldığı 5 maçlık beraberlik serisini de Atalanta karşısında sonlandırmak isteyen ev sahibi ekibe karşı 9. sıradaki Atalanta ise, diğer takımların puan kaybetmesi halinde 5. sıraya kadar tırmanabilir. Peki Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?