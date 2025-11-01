Türk Telekom – Galatasaray Basketbol Süper Ligi maçı canlı izle (1 Kasım 2025)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan sürüyor! Haftanın öne çıkan maçında Türk Telekom, kendi sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Basketbol tutkunları “Türk Telekom Galatasaray maçı canlı izle, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını araştırıyor. Peki, Türk Telekom – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Türk Telekom – Galatasaray maçı, 1 Kasım Cumartesi günü basketbolseverlerle buluşuyor. Türk Telekom, son haftalarda istikrarsız bir performans sergilese de taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray ise ligin iddialı takımlarından biri olarak deplasmanda galibiyet arayacak. Canlı skor takibi, istatistikler ve maç özetleri için "Türk Telekom – Galatasaray canlı izle" bağlantısı üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 15:30'da başlayacak.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

