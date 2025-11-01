NAPOLI - COMO maçı yayın bilgileri | Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, Serie A'nın 10. haftasında Stadio Maradona'da Como'yu konuk edecek. Serie A'nın son şampiyonu, son dönemde yaşadığı düşüşün ardından yeniden zirveye oturdu. Konuk ekip ise, uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi sayesinde rakibinin sadece beş puan gerisinde yer alıyor. İki takım da şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip 3 puan için yarışacak. Peki Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?