Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti

Beşiktaş, 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.